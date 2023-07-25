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تونس: مظاهرة لجبهة الخلاص تأكيداً على الاستمرار بالمطالبة بعودة الديمقراطية

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أحيت تونس تاريخ 25 من جويلية الموافق لعيد الجمهورية ولإعلان الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد التي تم بموجبها حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان ثم حله لاحقا حيث تتظاهر المعارضة منذ ذلك التاريخ ضد ما تعتبره طي صفحة الديمقراطية في البلاد. 

العالم - خاص بالعالم

لم تمنع درجات الحرارة الاستثنائية في العاصمة تونس أنصار جبهة الخلاص المعارضة من التظاهر ضد الرئيس قيس سعيد في الذكرى الثانية لاعلان الإجراءات الاستثنائية في البلاد.

جبهة الخلاص أكدت انها ستستمر في المطالبة بعودة الديمقراطية معتبرة ان مسار 25 جويلية لم ينجح في تحقيق اي إنجاز بعد سنتين من انطلاقه.

لم يقتصر التظاهر في الشارع التونسي على أنصار المعارضة، فقد رفع مساندون للرئيس قيس سعيد لافتات داعمة له فيما حالت قوات الأمن دون تطور المشاحنات بينهم وبين قيادات من الحزب الجمهوري حضرت لمساندة جبهة الخلاص.

أوضاع تعتبرها اطراف سياسية مساندة للرئيس دلالة على حرية التعبير مطالبة سعيد بالترشح من أجل ولاية رئاسية جديدة.

بين مساندة لا مشروطة للرئيس يعبر عنها حزب مسار 25 جويلية ، يتبنى التيار الشعبي مساندة نقدية تثمن ما تحقق طوال سنتين على الجانب السياسي لكنها تطالب بالمزيد اقتصاديا واجتماعيا.

حراك الشارع يبقى أبرز سمات السنتين الاخيرتين في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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