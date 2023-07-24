رعد: تنامي روح المقاومة يدلّ على التمسّك بنهج الحسين (ع)

العالم _ لبنان

وقال النائب رعد: هذا يدلّ على أنّ التمسّك بنهج الحسين (ع) يوصل إلى تحقيق مهابة لهذا الوجود والحضور، ونحن بحاجة دائمًا إلى أن نتعلّم من كربلاء ودروسها التي لا تنتهي.

أضاف: إنّ استهداف بعض العنصريين الغربيين المدفوعين من الصهاينة أو الحركة الصهيونية بدءًا من السويد وصولًا إلى الدنمارك وربما يأتي آخرون، إن هذا الاستهداف للقرآن هو استفزاز لمشاعرنا واعتداء على مقدساتنا، والصهاينة يُعادوننا لأننا نتمسك بالقرآن.

واعتبر رعد أنّ الرد على هؤلاء يكون بمزيد من التمسّك بالقرآن الكريم وحمايته والالتزام بتعاليمه وطاعة من يدعون إلى القرآن الكريم، وعندما يتحولون إلى معادين، عندها لكلّ حادث حديث.

وتابع: إننا أتباع القرآن الكريم ولأنه يدعونا إلى التماسك وإلى العفّة والستر وإلى حسن التربية ويدعونا إلى بناء الأسر النظيفة المُدبرة التي تحضن بعضها بعضًا فهذه الأسر شوكة بعيون الغرب.

مواقف النائب رعد جاءت خلال إلقائه كلمات سياسية في كلٍّ من النبطية وقعقعية الجسر وكفر صير بمشاركة شخصيات وفعاليات.

ورأى رعد أنّ الغرب تخلى عن الأسرة وأباح لنفسه أن يدمّرها ويفكّكها فتحوّلت عنده إلى شرِكة.

ولفت إلى أنّ الغرب أصيب بآفة الشذوذ والإباحية، ويريد أن يصدّرها إلى مجتمعاتنا، معتبرًا أن ما يسوقه الغرب من مفاهيم لللشذوذ والإباحية ليس نتاج حضارته فحسب، بل هو نفايات حضارته يريد أن يلقيها في مزابلنا وفي مجتمعاتنا حتى تتأثر أجيالنا وتتناغم مع هذا الأمر.

وختم رعد: مع الأسف لبنان سوق مفتوح، وبدأ من يفكّر في تشريع الشذوذ وتخفيف العقوبات عمَّن يمارسه، وهذا خطر على البشرية، ولذلك يجب أن نتنبّه لهذا المشروع الخطر وأن نحفظ أسرنا ونحسن تربية أبنائنا وأن ننصح بعضنا البعض، حتى لا يتسلل مثل هذا الوباء إلى مجتمعنا.