حزب الله وحركة أمل في مجلس عزاءٍ مشترك: لإنقاذ لبنان من أزماته...

العالم _ لبنان

وتخلّل المجلس كلمة لحركة أمل ألقاها مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله الذي قال فيها: يحاولون دائمًا كما في كثير من الأمور شيطنة الخطّ والنهج من أجل الوصول إلى ما يريدون، ونحن الثنائي الوطني نقول بأننا لن نذهب إلى فتنتهم.

بدوره ألقى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي كلمة بالمناسبة، قال فيها: لا تنتظروا الخارج وأميركا فلن تحصدوا إلّا الخيبة والحسرة والتراجع والهزيمة، وأنتم جربتم أننا لن نُهزم لأننا نحكّم العقل والمنطق والمصلحة الوطنية". مشددًا على الالتزام بالمصلحة الوطنية لإنقاذ لبنان من أزماته.