فرض العقوبات الامريكية على على 3 مسؤولين في مالي لتعاملهم مع "فاغنر"

العالم-الامريكيتان

وأورد بيان صادر اليوم الاثنين عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القائمة السوداء الأمريكية تضم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي، ساديو كامارا، ورئيس أركان القوات الجوية ونائبه، حيث اعتبر أنهم "متهمون" بالعمل عن كثب مع الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر" منذ ديسمبر 2021، لتسهيل وجودها في مالي وتوسيعه.

وفي السابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، بسبب نشاطها في إفريقيا وأوكرانيا.

ويعني الإدراج في قائمة العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع المعاقبين.