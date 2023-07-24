الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٨:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

فرض العقوبات الامريكية على على 3 مسؤولين في مالي لتعاملهم مع "فاغنر"

فرض العقوبات الامريكية على على 3 مسؤولين في مالي لتعاملهم مع
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزير الدفاع واثنين من القادة العسكريين في مالي، بسبب تعاملهم مع شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

العالم-الامريكيتان

وأورد بيان صادر اليوم الاثنين عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القائمة السوداء الأمريكية تضم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي، ساديو كامارا، ورئيس أركان القوات الجوية ونائبه، حيث اعتبر أنهم "متهمون" بالعمل عن كثب مع الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر" منذ ديسمبر 2021، لتسهيل وجودها في مالي وتوسيعه.

وفي السابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، بسبب نشاطها في إفريقيا وأوكرانيا.

ويعني الإدراج في قائمة العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع المعاقبين.

روابط ذات صلة

التحالف الليبي الأميركي يرفع دعوى ضد 'حفتر وبريغوجين' في واشنطن

اول اجتماع بين 'بوتين ولوكاشنكو' اليوم منذ تمرد مجموعة فاغنر المرتزقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرض العقوبات الامريكية على على 3 مسؤولين في مالي لتعاملهم مع "فاغنر"

حزب الله وحركة أمل في مجلس عزاءٍ مشترك: لإنقاذ لبنان من أزماته...

رعد: تنامي روح المقاومة يدلّ على التمسّك بنهج الحسين (ع)

قاسم: الرئاسة ليست مطية للتحكم بالبلد ولا يسمحون للجيش بامتلاك قدرات ليقاتل نيابة عن الجميع

مقاومون يطلقون الرصاص صوب حافلة للمستوطنين في حوارة

هيئة الأسرى: السجون ذاهبة نحو الاشتعال