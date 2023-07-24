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أولمرت: "إسرائيل" تغوص في حرب أهلية

أولمرت:
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، من أن "إسرائيل" تدخل في "حرب أهلية" بعد إقرار أول مشروع قانون من الإصلاح القضائي للحكومة يوم الاثنين.

العالم-الاحتلال

وقال أولمرت للقناة الأخبار البريطانية الرابعة: "هذا تهديد خطير. لم يحدث ذلك من قبل. نحن الآن في حرب أهلية. عصيان مدني مع كل التداعيات المحتملة على قدرة الحكومة على الأداء، وعلى طاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة يعتبرها، جزء كبير من السكان غير شرعية".

وأضاف أولمرت: "قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية ، وهذا ليس بالشيء الذي يمكننا قبوله أو تحمله".

وأقر المشرعون الصهاينة يوم الاثنين، بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

وتنوي المعارضة تقديم طعن أمام المحكمة العليا يوم الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الصهيوني مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، لاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

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أولمرت: "إسرائيل" تغوص في حرب أهلية

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