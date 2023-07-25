اختتام مناورات "فدائيو سماء الولاية" الجوية للجيش الإيراني

العالم - ايران

وفي اليوم الـثاني من المرحلة الرئيسية والعملياتية لمناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية" الـ11 للقوة الجوية في الجيش الايراني، أوضح العميد طيار رودباري أنّ طائرات مسيّرة من فئة "كرار" القاصفة، تمكّنت من تدمير أهداف برية بنجاح، وذلك بإطلاقها قنابل زنة 500 رطل، علماً أنّ القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل كانت تجهّز بها في السابق مقاتلات "أف 4" (F4) و"أف 5" (F5).

وأفاد المتحدث باسم مناورات "فدائيو الولاية"، بأنّ الطائرات المسيّرة والاستطلاعية والمشوّشة "كمان 12"،" كرار"، "مهاجر 6"، و"آرش"، المزوّدة برؤوس حربية، بادرت إلى تدمير الأهداف الحيوية للقوات البرتقالية (قوات العدو الافتراضية)، بعد مراقبة وتحديد وتصوير مواقع طائرات الاستطلاع من طراز "RF4".

وقامت الطائرات الحربية المشاركة في مناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية" بقصف الاهداف المعادية باستخدام قنابل "ياسين "90 البعيدة المدى ، كما اجرت طائرات الارضاع الجوي بوينغ 707 ومقاتلات اف 14 التابعة للقوة الجوية الايرانية عمليات ناجحة للارضاع الجوي في منطقة المناورات، يوم الاثنين.

وقال المتحدث ، ان المرحلة الرئيسية للمناورات شهدت قيام طائرات اف -7 ، المزودة بقنابل ياسين 90 البعيدة المدى والمحلية الصنع، والقاذفات اف -4 واف – 5 المزودة بالصواريخ الذكية النقطوية والموجهة المحلية الصنع بقصف اهداف برية وبحرية، للعدو الافتراضي (القوات البرتقالية اللون) مستخدمة تكتيكات ابداعية ومن خارج دائرة الدفاع الجوي المعادية ، بنجاح.

كما قامت قاذفات سوخوي 24 التابعة للقوات الجوية للجيش الايراني بتنفيذ طلعات جوية مباغتة وبعيدة المدى وتدمير الرادارات البرية والاهداف الحيوية للعدو باستخدام الصواريخ المطوّرة الرادارية والليزرية.

فيما قامت الطائرات الحربية من طراز ميراج واف 1 واف 4 واف 5 ايضا بنجاح بتنفيذ عمليات دورية جوية.

وشدد المتحدث باسم المناورات ان كافة مراحل هذه المناورات تجري تحت اشراف المراقبين ومسؤولي التقييم التابعين لهيئة أركان القوات المسلحة الايرانية ومقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي.

وكانت المرحلة الرئيسية والعملياتية لمناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية" الـ11 قد انطلقت، يوم الأحد، برعاية قائد القوات الجوية للجيش الإيراني، العميد طيار حميد واحدي، ومحورية "قاعدة الشهيد بابائي" الجوية، في منطقة أنارك، في محافظة أصفهان، وسط إيران، وبمشاركة جميع الوحدات التابعة لسلاح الجو الإيراني.