أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- آرمان ملي ..

رئيس الجمهورية لوزير خارجية أرمينيا ..ايران لاتوافق على إيجاد اي تغييرات بحدود بلدان المنطقة .

- خراسان ..

وزارة الأمن تعلن عن اعتقال عناصر شبكة تجسس صهيونية وضبط قنابل معدة للتفجير.

- عصر ايرانيان ..

المتحدث باسم الخارجية .. الاجدر بالبلدان الغربية الحيلولة دون تكرار الإساءات للقرآن الكريم .

- سياسة روز ..

مظاهرات شعبية بصنعاء تنديدا بالإساءات الغربية الصارخة للقرآن الكريم .

- كيهان ..

مائة طائرة مقاتلة بينها ميغ 29 واف 14 شاركت بمناورات فدائيو حريم الولاية للإقتدار الجوي.

- قدس ..

وزير الزراعة يتحدث عن إحتمال تسجيل إنتاج القمح في البلاد رقما قياسيا هذا العام.

- مردم سالاري ..

إتساع المخاوف بفلسطين المحتلة من تسارع اإنهيار" إسرائيل" بمصادقة الكنيست على التغييرات القضائية .

- رسالت ...

الكنيست الصهيوني يصادق على "بند المعقولية" في مصادقة نهائية على لائحة التغييرات القضائية

- جوان ..

مظاهرات شعبية غاضبة في سوريا تطالب بخروج القوات الأمريكية من الأراضي السورية .

- جمهوري اسلامي ..

الشرطة الأمريكية تجبر طبيبة أمريكية مسلمة على خلع حجابها الإسلامي بالقوة بإجراء عنصري.

- اطلاعات..

هجمات أوكرانية بالمسيرات تستهدف العاصمة الروسية موسكو وجشبه جزيرة القرم .

- جام جم ..

مناورات عسكرية بتايوان تحاكي حرب مع الصين بمؤشر إنزلاق بالفخ الأمريكي.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( نتنياهو يضرم النار بمستودع بارود)..

واخيرا صادق الكنيست الصهيوني بشكل نهائي على لائحة حكومة نتنياهو الداعية لاجراء تغييرات في السلطة القضائية بتقليص صلاحيات المحكمة العليا وقدرتها على رفض قرارات الحكومة بحجة عدم معقوليتها .

( قوى المعارضة بفلسطين المحتلة اعتبرت الحدث انقلابا على النظام وهيكلية السلطة بالكيان وتوعدت بتصعيد احتجاجاتها وعصيانها المدني)

وهذا يعني ان فلسطين المحتلة باتت مقبلة على تفاقم واتساع الصراع الداخلي ودخوله لمرحلة اكثر خطورة خاصة مع تزايد حالات رفض الخدمة العسكرية وانضمام عسكريين وجنرالات للمعارضة .

ان المخاوف الداخلية من تسارع وتيرة انهيار وزوال الكيان تضاعفت بعد مصادقة الكنيست , ويبدو ان نتنياهو قد عمد عمليا باصراره على تمرير هذه التغييرات على اشعال عود كبريت في مستودع للبارود.

2- مردم سالاري ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة مردم سالاري في افتتاحيتها (تجميد الحرب في اوكرانيا )..

هناك شكوك متزايدة ازاء تحقيق الهجوم الاوكراني المضاد لنتائج حاسمة ما , فهذا الهجوم يتباطأ باستمرار, وبدأت الحرب تراوح في مكانها عمليا دون تحقيق ايا من طرفي النزاع لاي تقدم ميداني مهم .

( في الواقع ليس هناك افق واضح للحرب باوكرانيا , لكن هناك مؤشرات لدخولها لمرحلة انجماد ببقاء الوضع الراهن من دون اتفاق)

طبقا لنظرية معروفة باسم "مصالحة الكراهية " التي تطرح مخرجا مؤقتا وربما لفترة طويلة بقبول طرفي النزاع بوقف القتال مع تجميد الاوضاع الميدانية على حالها من دون معاهدة واتفاق .

وهذا يعني بقاء القوات الروسية بالمناطق التي تسيطر عليها من دون اعتراف كييف .

وهذا ماحدث بالقرم ايضا في 2014 .ان هذه الرؤية باتت مطروحة بتزايد المخاوف من انزلاق العالم بحرب نووية وكذلك مع سأم وارهاق الغرب من نفقات ووطأة هذه الحرب وبالطبع مع عدم قدرة اي طرف على حسمها.

3- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( بعد مرور 66 يوما على الانذار لطالبان )..

ايران وجهت انذارا قبل اكثر من شهرين لحكومة طالبان بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وبالاتفاقية الثنائية بشأن حصة ايران المائية من مياه نهر هيرمند الحدودي , لكن طالبان واصلت مماطلاتها.

(ايران ليست داعية حرب ولا تفكر رغم قدراتها الهائلة بالتصعيد مع طالبان, لكن يبدو بأن مجرد الانذار لن يوقف مماطلات الاخيرة)

فمن دون اتخاذ اجراءات سياسية ودبلولوماسية وحتى تجارية واقتصادية للضغط على طالبان , من المستبعد جدا ان تعيد النظر في مواقفها غير الودية وغير الاصولية مقابل بلادنا .

وفي كل الاحوال تدرك طالبان ان ايران صبورة ولكن صبرها ليس الى مالانهاية فقدراتها وامكانياتها توفر لها خيارات واسعة لضمان مصالحها الوطنية .