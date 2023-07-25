عبداللهيان: يجب عدم السماح بإهانة مقدسات المسلمين بذريعة حرية التعبير

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورئيس برلمان جمهورية صربيا فلاديمير أورليش في طهران يوم الاثنين ، حيث تم مناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين في مجال التعاون الثنائي ، لا سيما في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

واعتبر وزير الخارجية فرصة حضور رئيس برلمان صربيا والوفد المرافق لتعزيز التعاون بين البلدين بانها مهمة.

وقيم أمير عبداللهيان بشكل إيجابي تطور العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وأعرب عن أمله في أن يستمر تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين وأن تلعب دورًا في توسيع التعاون قدر الإمكان.

واكد وزير الخارجية في هذا الاجتماع بان الإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك ادت الى جرح مشاعر ملياري مسلم في العالم ، وأضاف: إننا ندين إهانة الكتب المقدسة ونعتقد أنه لا يجوز إهانة مقدسات المسلمين وأتباع الديانات السماوية الاخرى بحجة حرية التعبير.

من جانبه أعرب رئيس برلمان جمهورية صربيا ، في هذا الاجتماع ، عن تقديره للسياسة المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية في دعم وحدة أراضي بلاده وسيادتها الوطنية ، ووصف الاجتماعات مع رئيس الجمهورية وكذلك رئيس مجلس الشورى الإسلامي وبعض الوزراء الإيرانيين ، بانها كانت مفيدة ، وأكد إرادة حكومة وبرلمان صربيا في تعزيز العلاقات الشاملة مع جمهورية إيران الإسلامية.

واذ قيم بشكل إيجابي التعاون بين برلماني البلدين ، قال فلاديمير أورليش: نظرًا لأهمية العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ، تعتبر مجموعة الصداقة البرلمانية مع جمهورية إيران الإسلامية في البرلمان الصربي واحدة من أكثر مجموعات الصداقة عددًا.

وحضر الاجتماع أيضا الدكتور أبو الفضل عموئي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي.