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الاعلام والصحافة في خطر.. والسبب الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

مهنة الإعلام والصحافة في خطر، والسبب الذكاء الاصطناعي، وبات على العاملين في الصحافة والاعلام الخوف على واقعهم بجدية. 

شركة غوغل أعلنت أنها ستستفيد من الذكاء الاصطناعي في كتابة التقارير والمقالات الحافية والخبرية. في المقابل بدأت الشركة المشغلة لتطبيق تشات جي بي تي العمل على هذه الفكرة بالتعاون مع وكالة أسوشييتد برس. فيما تواصلت غوغل مع كبريات الصحف الأميركية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست من أجل البدء بالعمل على هذا المشروع.

من التعليقات حول هذا الموضوع، لدينا هنا تعليق من "آدم آرثر" وفيه: هناك بالفعل طلب على المحتوى الذي يكتبه الإنسان". تقول غوغل انها تريد المساعدة في الكتابة في المقالات الإخبارية. أريد مؤشرا موثوقا سواء كان بشريًا أم مكتوبًا بالذكاء الاصطناعي. لا يعني ذلك أنني لا أريد قراءة محتوى الذكاء الاصطناعي.

"كينيث" علق ايضا: تحاول غوغل تجربة أداة ذكاء اصطناعي جديدة لكتابة مقالات إخبارية. إنهم يعرضونها على المنافذ الإخبارية الكبرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست ونيوز كورب.

اخيرا مع "توم جونز" الذي كتب: أعلنت غوغل مؤخرًا أنها تختبر أداة ذكاء اصطناعي يمكنها كتابة مقالات إخبارية. تستخدم هذه الأداة خوارزميات التعلم الآلي لإنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. يمكن أن يحدث هذا ثورة في طريقة إنشاء الأخبار واستهلاكها.


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