ايران تدشن صاروخ أبومهدي الذي يتفادی الرادار

العالم- مراسلون

إنجاز آخر للصناعات الدفاعية الايرانية؛ صاروخ 'الشهيد أبومهدي' من طراز كروز نتاج المحققين والمنتجين الايرانيين في مؤسسة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع، يدخل مرحلة الانتاج المكثف ويسلم لبحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية.

صاروخ يمتاز بإمكانية استهداف هدف واحد لعدة صواريخ من جهات مختلفة وتدمير أو تعطيل العوامات، بما فيها السفن الحربية والمدمرات والاساطيل الصغيرة وإمكانية التحضير وردة الفعل السريعة والدقة الفائقة في التسديد والقوة التدميرية العالية وعلى مدى ألف كيلومتر.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني:"وزارة الدفاع وفي إطار نظرية ايران الدفاعية ورفع مستوى قدراتها الصاروخية والدفاعات الجوية سلمت لبحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية منظومة ابي مهدي البحرية البعيدة المدى من طراز كروز، والتي ستزيد من نطاق الدفاع البحري عدة مرات مقارنة بالماضي، وسنتمكن من إطلاق النار على الأهداف البحرية المتحركة للعدو من أعماق بلادنا وفي أماكن خفية تماما."

صاروخ 'الشهيد ابو مهدي' يمتاز بالتحليق في ارتفاعات قصوى وله قابلية تفادي مجالات رصد رادارات العدو وله امكانية التحكم بانتقاء الأهداف في الحروب واجتياز الموانع خلال فترة التحليق وهو من الصواريخ الذكية ويطلق من منصات مختلفة من السواحل والقطع البحرية العائمة والغواصات أو في الجو ما يمكنه من تنفيذ انواع السناريوهات لضرب الاهداف المختلفة.

وقال قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري:"إحدى ميزات هذا الصاروخ تتمثل في إبعاد العدو عنا وبإمكانه إصابة الأهداف بدقة وضربها في أعماق البحر. هذا الصاروخ يحمل اسم شهيد مظلوم، استشهد علی يد الأمريكان ونأمل أن نثأر له بهذا الصاروخ".

وقال نائب قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حمزة علي كاوياني:" مزج هذا الصاروخ مع الصواريخ الأخرى يكمل قوة الردع والدفاع للبحرية الايرانية، وبالإمكانيات والخصائص التي يمتلكها هذا الصاروخ، يمكننا رفع قدراتنا الردعية وتأمين سلسلتنا الدفاعية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز والبحار الحرة. "

هذا وعززت ايران في الاعوام الماضية صناعاتها الدفاعية ولعل تسليم صاروخ 'ابو مهدي' للبحرية يؤكد تطور القدرة التسليحية في البحار بالنظر للمهام الموكلة لها لتصبح القوات المسلحة في مستوى عال من الجهوزية الدفاعية المتطورة بالاعتماد على الذات وتؤمن ما تحتاجه من عتاد.

صاروخ 'الشهيد ابو مهدي' من طراز كروز بيد بحرية الجيش وحرس الثورة الاسلامية، صاروخ يزيد من قدرات ايران الدفاعية وقوتها الردعية بما يتناسب حجم التهديدات.