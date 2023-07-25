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تنوع الفواكه والخضروات يفتح الشهية للصحة

تنوع الفواكه والخضروات يفتح الشهية للصحة
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

كثير منا يظن أن تنوع وتعدد الألوان في الفواكه والخضروات وغيرها من الأطعمة هو مجرد للجمال وجذب الأنظار، ولكن في الحقيقة، يحمل كل لون فوائد غذائية محددة. لذلك، فإن الاهتمام بتناول مجموعة متنوعة من الألوان يسهم في تحسين الصحة وتلبية احتياجات الجسم.

العالم-منوعات

الأطعمة ذات الألوان المختلفة تحمل مكونات غذائية متنوعة، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف والمركبات النباتية النشطة. فعلى سبيل المثال، الفواكه والخضروات الحمراء تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الليكوبين والأنثوسيانين، وهي تساعد في الوقاية من بعض الأمراض وتقليل التأثيرات الضارة للجذور الحرة.

بالنسبة للألوان البرتقالية، تحتوي الفواكه والخضروات بهذا اللون على مادة البيتا كاروتين التي تتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، وتساهم في تحسين صحة العين وتعزز الجهاز المناعي وتحمي من الإصابة بالكثير من الأمراض والعدوى.

أما الأطعمة الخضراء، فيحتوي اللون الأخضر على الكلوروفيل والألياف والكالسيوم والحديد، مما يعزز صحة العين واللثة والكبد والرئة ويكون غنيًا بمضادات الالتهابات والأكسدة ويساهم في ارتخاء العضلات وتحسين مظهر البشرة والشعر.

وبالنسبة للألوان البيضاء، تحتوي الأطعمة باللون الأبيض على مواد مضادة للأكسدة والتي تعمل على مكافحة ضغط الدم وتحمي الجسم من العديد من الأمراض. الثوم والبصل من الأطعمة البيضاء التي تحمل فوائد صحية عديدة.

باختيار مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات التي تحمل ألوان مختلفة، يمكننا الاستفادة من مجموعة متنوعة من المغذيات والمركبات النباتية النشطة التي تعزز صحتنا وتقينا من الأمراض. لذلك يجب التنوع في الأطعمة التي نتناولها للاستفادة الكاملة من فوائدها الصحية.

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