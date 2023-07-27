الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

هل تعاني من عادة قضم الأظافر؟ إليك الحل الفوري!

هل تعاني من عادة قضم الأظافر؟ إليك الحل الفوري!
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

حدد علماء مستشفى هامبورغ إيندروف الجامعي استراتيجية فعالة لمكافحة الرغبة في قرض الأظافر والحك ونتف الشعر أثناء الانفعالات النفسية.

العالم_منوعات

وتشير مجلة JAMA Dermatology، إلى أن 268 شخصا شاركوا في هذه الدراسة بعضهم يعاني من هوس نتف الشعر أو قضم الأظافر أو عض منطقة الخد داخل الفم. وأعلن أفراد المجموعة الضابطة أنهم في قائمة انتظار دورهم في العلاج (حصلوا عليه في نهاية التجربة). أما بقية المشاركين فقد تم تعليمهم عادة بديلة بمساعدة تعليمات وفيديو.

وقد أظهرت النتائج أن حوالي 80 بالمئة من مجموعة العلاج كانوا راضين عن الطريقة المستخدمة، و86 بالمئة اقترحوا نقلها إلى آخرين. وكانت أفضل النتائج في المشاركين الذين يعانون من مشكلة قضم الأظافر، حيث تضمنت استبدال عادة قضم الأظافر برفع اليد إلى الوجه ومن ثم لمس شحمة الأذن.

ويمكن أن يكون البديل أيضا لمس الجلد مثل فرك نهايات الأصابع أو راحة اليد برفق. أما بالنسبة للذين يعانون من نتف الشعر وخدش الجلد فإن أفضل خيار كان شد قبضة اليد بقوة. كما نصح الباحثون في حالة التوتر الشديد بعمل التمارين بصورة سريعة ولكن من دون توتر شديد.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قريبا.. دواء ياباني يعيد نمو الأسنان المفقودة

هل استخدام معجون الاسنان امن على الاطفال؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية 

أميرعبداللهيان يزور إسلام آباد الأسبوع المقبل

الخارجية الإيرانية تعزي الجزائر بضحايا الحرائق الأخيرة

بحث حضور الشركات الإيرانية بمشاريع البنى التحتية في ليسوتو

خبراء يوصون بتصميم مدنٍ ومبانٍ تستطيع مقاومة ارتفاع الحرارة

هل تعاني من عادة قضم الأظافر؟ إليك الحل الفوري!