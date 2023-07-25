وزير الدفاع: صاروخ "ابو مهدي" وسّع دائرة الدفاع البحري لايران عدة أضعاف

العالم - ايران

واضاف العميد آشتياني ان هذه المنظومة الصاروخية هي منظومة استراتيجية وفي الحقيقة يمكن وصف هذا الصاروخ بأنه " لا نظير له"، وله خصائص فريدة ، فهو نقطوي (دقيق الاصابة للغاية) وله قدرة تدميرية عالية جدا وهو قادر على اجتياز التضاريس الجغرافية والتحليق المنخفض، ويتمتع ايضا بالقدرة على مواجهة الحرب الالكترونية والافلات من الرادارات ويستخدم الذكاء الصناعي في برمجية رسم مسار تحليقه.

وتابع وزير الدفاع الايراني انه قد اصبح بالامكان الان ضرب القطع البحرية المعادية المتحركة انطلاقا من عمق الاراضي الايرانية ومناطق سرية بالكامل وتدمير السفن والفرقاطات والمدمرات المعادية بشكل كامل.