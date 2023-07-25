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العراق ينسحب من بطولة العالم للمبارزة رافضا التنافس مع الكيان الصهيوني

العراق ينسحب من بطولة العالم للمبارزة رافضا التنافس مع الكيان الصهيوني
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد العراقي للمبارزة -امس الاثنين- انسحاب بعض لاعبيه من بطولة العالم في إيطاليا، بعد أن وضعتهم القرعة في مجموعة ضمّت لاعبين إسرائيليين.

العالم - العراق

وقال الاتحاد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك: "في موقف بطولي جديد لاتحاد المبارزة، انسحاب لاعبينا من بطولة العالم رافضين مقابلة الكيان الصهيوني".

وأضاف البيان: "انطلاقا من المبادئ الوطنية الراسخة وطاعة للمرجعية وقياداتنا الدينية وتنفيذا لقرارات الحكومة والبرلمان التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني (…) أوعز الاتحاد العراقي للمبارزة بانسحاب لاعبينا من منافسات بطولة العالم في إيطاليا التي تجري أحداثها حاليا في مدينة ميلانو، بعد أن وضعتهم القرعة في مجموعة ضمت لاعبين من إسرائيل".

وأوضح الاتحاد العراقي أن الانسحاب جاء من منافسات فردي سلاح الشيش وفردي سلاح سيف المبارزة.

وتابع البيان: "تعد البطولة واحدة من كبرى البطولات العالمية، ولها أهمية كبيرة في التنقيط لدورة الألعاب الأولمبية، لذا جاءت التحضيرات مبكرة لغرض المشاركة في البطولة قبل خوض دورة الألعاب الآسيوية أيضا، غير أن المبادئ الوطنية الراسخة أغلى من كل البطولات، لذا جاء قرار الانسحاب بكل عزة وفخر".

وأكد الاتحاد أن اللاعبين العراقيين في المنافسات الأخرى لهذه البطولة سيخوضون سباقاتهم تباعا في مجموعاتهم المختلفة ضمن بطولة العالم الحالية.

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