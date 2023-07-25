تهديد للأمن النووي..'الطاقة الذرية' تعثر على ألغام في محطة زابوريجيا النووية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال رئيس الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي في بيان يوم أمس، إن مفتشي الوكالة المتمركزين في المحطة، شاهدوا بعض الألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية المحيطة بالموقع.

وأضاف غروسي أن الألغام كانت في مناطق محظورة، لم يتمكن خبراء المحطة الوصول إليها، مشيرا إلى أن التقييم الأولي للوكالة الذرية هو أن أي تفجير لا ينبغي أن يؤثر على أنظمة السلامة والأمن النوويين بالموقع.

وشدد أن زرع الألغام المتفجرة في الموقع يتعارض مع معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإرشادات الأمن النووي.

وفي حزيران/ يونيو، أصدر غروسي تحذيرا بشأن الألغام، وقام بزيارة المحطة ثلاث مرات منذ أن استولت عليها القوات الروسية، لكنه لم يتمكن من إبرام اتفاق مع السلطات الروسية والأوكرانية لإنشاء نظام أمان لمنع وقوع الحوادث.