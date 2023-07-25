مباحثات بين وزيري الخارجية الايراني والليبية في طهران اليوم

العالم - ايران

وهذه اول زيارة لوزير خارجية ليبي إلى طهران بعد التطورات الداخلية التي شهدتها ليبيا خلال الاعوام الاخيرة.

وفي اتصال هاتفي جرى قبل عدة اشهر، بحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

ودعا أمير عبداللهيان في ذلك الاتصال نظيرته الليبية لزيارة طهران ، حيث لقيت الدعوة الترحيب ، كما بحثا بشان إعادة فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ليبيا وإرسال السفير الإيراني إلى طرابلس.

ومن ثم تم إرسال السفير الليبي إلى طهران وإعادة فتح السفارة الإيرانية في طرابلس، وجرى إرسال الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة عين الله سوري لإعادة فتح السفارة، وكما قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية من قبل فقد تم تعيين سفير للبلاد في طرابلس.