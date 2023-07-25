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مباحثات بين وزيري الخارجية الايراني والليبية في طهران اليوم

مباحثات بين وزيري الخارجية الايراني والليبية في طهران اليوم
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

ستجري اليوم الثلاثاء في طهران مباحثات بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

العالم - ايران

وهذه اول زيارة لوزير خارجية ليبي إلى طهران بعد التطورات الداخلية التي شهدتها ليبيا خلال الاعوام الاخيرة.

وفي اتصال هاتفي جرى قبل عدة اشهر، بحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

ودعا أمير عبداللهيان في ذلك الاتصال نظيرته الليبية لزيارة طهران ، حيث لقيت الدعوة الترحيب ، كما بحثا بشان إعادة فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ليبيا وإرسال السفير الإيراني إلى طرابلس.

ومن ثم تم إرسال السفير الليبي إلى طهران وإعادة فتح السفارة الإيرانية في طرابلس، وجرى إرسال الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة عين الله سوري لإعادة فتح السفارة، وكما قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية من قبل فقد تم تعيين سفير للبلاد في طرابلس.

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مباحثات بين وزيري الخارجية الايراني والليبية في طهران اليوم