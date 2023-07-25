اعتقال 3 عناصر خلة بالأمن بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران

العالم - ايران

وأكد حجة الإسلام إبراهيم حميدي أن الاقتدار والاشراف الاستخباراتي للأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات إنفاذ القانون تقطع الطريق أمام الأفكار الخاطئة لأعضاء الجماعات الإرهابية والمعادية، مشيرا الى ان هؤلاء المعتقلين من اصحاب السوابق ولديهم سجل اسود ضد أمن البلاد.

واضاف: هؤلاء الأشخاص عناصر إرهابية مرتبطة بالزمر الإرهابية الصهيونية تم اعتقالهم خلال في عملية أمنية في مدينة كرمان، وأثناء تفتيش مخبأهم، تم العثور على مقاطع فيديو في هواتفهم الجوالة تتعلق بأعمال تخريبية للمتهمين خلال الاضطرابات التي وقعت العام الماضي ، وتم ضبط 16 قنبلة يدوية قوية ومحترفة مع أطقم كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد.



واشار رئيس القضاء بمحافظة كرمان الى ان المعتقلين طانو يخخطون لقيان باعمال ارهابية في مناسبات مختلفة مثل ذكر انتصار الثورة الاسلامية والذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وبداية العام الايراني الجديد (نوروز) وذكرى وفاة الامام الخميني (رض) ، بتوجيه من متزعم الزمرة الإرهابية والتي قوبلت برد حاسم من قبل القوات الأمنية.



واضاف ممثل السلطة القضائي في محافظة كرمان: إن الخلية الإرهابية المذكورة، وأثناء تلقيها تدريباً متخصصاً في مجال زرع، كانت على استعداد لتفجير مكاتب ومراكز حكومية حساسة ومقبرة شهداء كرمان وتفجير ضريح المجاهد الفريق الحاج قاسم سليماني، وقد تم اعتقالهم من قبل اجهزة الأمن في الوقت المناسب.



ونوه حجة الإسلام حميدي الى انه خلال الأشهر القليلة الماضية، قام عناصر هذه الخلية الارهابية بنصب علم الكيان الصهيوني الغاصب ونظام بههليو المقبور في بعض مناطق مدينة كرمان، وأرسلوا مقطع الفيديو الخاص به إلى وسائل الإعلام المعارضة، وهو أيده مسؤول رفيع المستوى في الكيان الصهيوني.



وأشار إلى أن تعاون ويقظة الشعب في التعرف على العناصر المعادية للأمن سيكمل جهود قوات الأمن والمخابرات والجيش وإنفاذ القانون، وقال: يتم البت بالملف القضائي بالمتهمين المعتقلين بتهم القيام بتمرد مسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية باستخدام القنابل والأسلحة ، وتشكيل مجموعات تضم أكثر من شخصين لتعكير صفو الامن، وحيازة متفجرات عسكرية، وتخريب وحرق الممتلكات العامة والحكومية، والنشاط الدعائي ضد النظام، وإلاساءة الى المقدسات، وحيازة المشروبات الكحولية.



وشدد رئيس القضاء بمحافظة كرمان على أن الجهاز القضائي سوف يبت بحزم بهذا الملف فورا، وسينزل أشد العقوبات بمرتكبي هذه الأفعال الاجرامية.