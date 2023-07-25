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البطل!  

البطل!  
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

الشعب الفلسطيني اليوم بطل المقاومة.

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