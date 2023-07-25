أحمديان : العلاقات الشاملة مع البرازيل تحظى بمكانة خاصة وهامة في السياسة الخارجية الإيرانية

العالم - ايران

وعلى هامش اجتماع دول مجموعة البريكس الصديقة الذي يعقد في جنوب إفريقيا، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي " علي أكبر أحمديان" اليوم الثلاثاء بالمساعد الخاص للرئيس البرازيلي "سلسو أموريم" حيث تباحثا حول آخر المستجدات وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

و أشار أحمديان في هذا اللقاء إلى التاريخ الطويل للعلاقات الإيرانية- البرازيلية معتبرا إياه رصيدا قيما لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

وتابع أحمديان أنه وتماشيا مع السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة لتعميق وتوسيع العلاقات مع الدول المستقلة والصديقة ،فإن العلاقات الشاملة مع البرازيل تحظى بمكانة خاصة وهامة في السياسة الخارجية الإيرانية .

وأكد أحمديان على تعزيز العلاقات في كافة المجالات وخاصة تطوير العلاقات الاقتصادية في مجال الزراعة وزيادة التبادل التجاري المتمركز حول القطاع الخاص معربا عن أمله في أن تتحسن هذه العلاقات مع انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مجموعة البريكس في أقرب وقت ممكن.

إيران شريك موثوق لتوسيع العلاقات الاقتصادية في غرب آسيا

وبدوره أعلن المساعد الخاص للرئيس البرازيلي "سلسو أموريم" عن استعداد البرازيل لزيادة التبادلات التجارية وتفعيل اتفاقيات ثنائية مثمرة، مؤكدا على القواسم المشتركة بين البلدين في القضايا الدولية المهمة.

كما وصرح المساعد الخاص للرئيس البرازيلي بأن إيران شريك موثوق لتوسيع العلاقات الاقتصادية في منطقة غرب آسيا معلنا استعداد البرازيل لتطوير التعاون مع إيران في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والزراعة.

وفي هذا الاجتماع ، أشار الطرفان إلى الدور البارز لمجموعة البريكس في تعزيز التعددية في النظام الدولي مؤكدين على الدعم المتبادل بين البلدين لمواقف بعضهما البعض في المحافل الدولية.