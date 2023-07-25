شاهد بالفيديو.. روسيا وأوكرانيا تطلقان حرب المسيرات

العالم- الأزمة الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا تتجه نحو مزيد من التصعيد بعد الهجوم الذي تعرضت له موسكو بمسيرتين، ووقعت إحداهما قرب مقر وزارة الدفاع الروسية، حيث سارعت موسكو برد انتقامي تمثل بهجوم جوي مكثف بالمسيرات على العاصمة كييف.

وأعلنت أوكرانيا ان دفاعاتها الجوية رصدت جميع الطائرات الروسية المسيرة ودمرتها عند اقترابها من العاصمة، دون ان تحدد عدد الطائرات التي شاركت في الهجوم، فيما استمرت حالة الإنذار لمدة ثلاثة ساعات، دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

كما حذرت اوكرانيا من هجمات مماثلة على منطقتي أوديسا وميكولايف جنوبي البلاد المطلتين على البحر الأسود وتضمان العديد من الموانئ التي باتت أهدافا لروسيا منذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب.

وفي تطور ميداني اخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم أوكراني بزورقين مسيرين على سفينة الدورية الحربية 'سيرغي كوتوف' الروسية في البحر الأسود. وأشارت الی تدمير الزورقين بنيران السفينة الروسية على مسافة 1000 و 800 متر، دون وقوع إصابات على متن السفينة الحربية التي كانت تبحر في الجزء الجنوبي الغربي في البحر الاسود.

من جانبه توعد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بمواصلة ضرب جسر القرم، رغم أنه جسر مدني لا يستخدم في إمدادات القوات الروسية.

وقال ريزنيكوف في حيدث متلفز إن تدمير الجسر تكتيك عادي لتدمير الخطوط اللوجستية للعدو من أجل حرمانه من فرصة الحصول على المزيد من الذخيرة والوقود والطعام وما إلى ذلك.

وكانت طائرتان أوكرانيتان مسيرتان قد شنتا في وقت سابق هجوما على جسر القرم، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفل، وإلحاق ضرر بالطريق.