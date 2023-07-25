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72 مصابا أغلبهم إيرانيون في حريق بفندق في مدينة النجف الاشرف + صور

72 مصابا أغلبهم إيرانيون في حريق بفندق في مدينة النجف الاشرف + صور
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الأشخاص بحادث حريق "فندق" بمحافظة النجف الاشرف العراقية، فيما أعلن أن اغلب المصابين هم من الجنسية الإيرانية.

العالم - العراق

وأفاد موقع السومرية نيوز أن نحو 72 شخصاً أصيبوا بحالات اختناق، وثلاثة آخرين بحروق نتيجة حادث حريق في أحد فنادق النجف.

وبين، أن اغلب المصابين يحملون الجنسية الإيرانية، فيما أشار إلى أن ثلاثة عراقيين حالتهم خطرة نتيجة إصابتهم بنسبة حرق بلغت 80%.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني، "اندلاع حريق داخل فندق وسط المدينة القديمة بمحافظة النجف الاشرف"، مشيرة الى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت لإخلاء النزلاء بالتزامن مع عمليات اخماد الحادث".

وأوضحت السومرية نيوز أن النزلاء كانوا محاصرين في سطح الفندق من شدة النيران، وكان عملية الاخلاء صعبة جداً.

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