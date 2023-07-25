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بوجه مسيرة المستوطنين واقتحامات الأقصى..

الإعلان عن ليلة غضب 'ليل الأربعاء - الخميس' بالقدس المحتلة

الإعلان عن ليلة غضب 'ليل الأربعاء - الخميس' بالقدس المحتلة
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

 أعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس المحتلة عن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس المحتلة، والاعتكاف والرباط بوجه اقتحام ما يسمى بـ”ذكرى خراب الهيكل”. 

كما دعا الحراك في بيان له، كل قادر على الاعتكاف في المسجد الأقصى بشكل مبكر من بعد صلاة العصر والمغرب من يوم الأربعاء 26-7-2023، للتصدي لهذا الاقتحام الذي يحضّر له المستوطنون صباح الخميس 27-7.

ووجه رسالة للاحتلال، بأن محاولته استباحة القدس، لن ترتد عليه إلا وبالاً وذلاً؛ داعياً شباب المدينة المحتلة الأبطال إلى الاشتباك في كل الشوارع والميادين.

وذكر الحراك بأن جماعات الهيكل المتطرفة تحضر لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس 27-7-2023، في ذكرى “خراب الهيكل” المزعوم؛ يسبقه مسيرة أعلام عدوانية في استباحة باتت تتكرر لمدينتنا المقدسة.

وأوضح أن هذا العدوان المتجدد على المسجد الأقصى يتقاطع مع الذكرى السادسة لنصر باب الأسباط، حين أُجبر المحتل على تفكيك بواباته الإلكترونية وكاميراته؛ ويتقاطع مع يوم التاسع من محرم؛ مستحضراً ثورة البراق في مواجهة محاولة الاستيلاء الصهيوني على حائط البراق.

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بوجه مسيرة المستوطنين واقتحامات الأقصى.. الإعلان عن ليلة غضب 'ليل الأربعاء - الخميس' بالقدس المحتلة

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