وزير النقل السوري يبحث والسفير الإيراني متابعة الاتفاقات بين البلدين

العالم - إيران

وتم خلال هذا اللقاء الذي عقد بمبنى وزارة النقل السورية، التأكيد على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي والبحري والمواصلات الطرقية والسكك الحديدية.

كما تناول البحث الاستفادة من موقع سوريا الجغرافي ضمن خارطة النقل الاستراتيجية، ومنها الربط الثلاثي بين إيران والعراق وسوريا كربط سكك حديدية وطرق برية؛ بما يسهم في انسيابية وتدفق حركة نقل الحمولات والركاب، ويعزز التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي.

واتفق الجانبان أيضا على متابعة العلاقات في مجال النقل الجوي وعمل شركات الطيران، وتسهيل إجراءات السفر والخدمات المقدمة للطائرات والمسافرين في مطارات سوريا وإيران، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مجال النقل البحري وخطوط النقل بين موانئ البلدين، والتجهيزات البحرية التي تواكب عمل الموانئ.