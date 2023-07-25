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'الإمارات' تفتح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية في سفارتها بسوريا

'الإمارات' تفتح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية في سفارتها بسوريا
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

افتتح مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان محمد الشامسي، اليوم الثلاثاء، أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية في سفارة الإمارات بسوريا.

العالم - الإمارات

وقال "الشامسي"، إن "افتتاح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية بالعاصمة السورية دمشق يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية".

وأضاف، "في سياق استكمال مسيرة النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية، جاء قرار مجلس الوزراء رقم 4/5 لعام 2022 لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في الدولة وإنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج، تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المستفيدة من المساعدات من الجهات المانحة الإماراتية".

وأكد "المصدر نفسه"، تحديد مجموعة من الأدوار الهامة للمكاتب التنسيقية لتعزيز كفاءة المساعدات وتنافسيتها وفقا لأفضل المعايير الدولية، على غرار الإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة، بما يضمن تنسيق الجهود للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج في هذا الصدد.

وحضر مراسم افتتاح المكتب القائم بأعمال السفارة الإماراتية في دمشق، عبد الحكيم النعيمي، وممثلون من حكومة الجمهورية العربية السورية ومدير مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في دمشق.

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