بريطانيا تكشف عن خطط روسية لاستهداف سفن مدنية بالبحر الأسود

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السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد قالت إن بريطانيا لديها معلومات تشير إلى أن الجيش الروسي قد يتحرك لما هو أبعد من شن هجمات على منشآت تصدير الحبوب الأوكرانية، ليستهدف السفن المدنية في البحر الأسود.

وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هذه المعلومات، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما.



وقالت باربرا وودوارد السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة:"تشير معلوماتنا إلى أن الجيش الروسي قد يوسع استهداف منشآت الحبوب الأوكرانية ليشمل المزيد من الهجمات ضد الشحن المدني في البحر الأسود. رئيس الوزراء سوناك تحدث إلى الرئيس زيلينسكي لإطلاعه على هذه المعلومات".



وحسب السفيرة، فإن المعلومات التي تمتلكها بريطانيا تشير إلى أن روسيا زرعت المزيد من الألغام البحرية عند مداخل الموانئ الأوكرانية، وأضافت أن بلادها تتفق مع التقييم الأميركي بأن روسيا قامت بؤرع الألغام من أجل تبرير أي هجمات على السفن المدنية في البحر الأسود وتحميل أوكرانيا مسؤولية ذلك.



كما قالت باربرا وودوارد السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة:"تشير معلوماتنا أيضًا إلى أن روسيا قد زرعت ألغامًا بحرية إضافية عند مداخل الموانئ الأوكرانية. ونتفق مع تقييم الولايات المتحدة بأن هذا جهد منسق لتبرير وإلقاء اللوم على أوكرانيا عن أي هجمات على السفن المدنية في منطقة البحر الأسود".



وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأن روسيا قد تصعّد حملتها لتدمير صادرات أوكرانيا الغذائية عبر استهداف سفن مدنية في البحر الأسود، داعيا موسكو إلى التوقف عن احتجاز الإمدادات الغذائية العالمية رهينة والعودة إلى اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي انتهت صلاحيته من دون تمديد في السابع عشر من يوليو/تموز الجاري.

وكان البيت الأبيض وجّه رسائل تحذيرية مماثلة الأسبوع الماضي في ما يتعلق باحتمال شن هجمات على سفن مدنية وزرع ألغام بحرية.

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