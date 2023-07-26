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سوريا: أهالي نبّل والزهراء يحيون الشعائر الحسينية رغم تهديدات المسلحين

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

على الرغم من التهديدات المستمرة من المسلحين المتواجدين في المنطقة إلا أن أهالي بلدتي نبل والزهراء شمال سوريا يتمسكون بتقاليدهم وعاداتهم باحياء ذكرى عاشوراء بطقوس وشعائر خاصة بتجمع أهالي البلدتين بالمساجد والحسينيات لإحياء هذه الذكرى المؤثرة ومعارض تجسد سيرة الإمام الحسين بكربلاء.

العالم - خاص بالعالم

تحي بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب بشعائر عاشوراء خاصة تحكي قصة الإمام الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه، الذين استشهدوا في معركة كربلاء برفع الراية الحسينية والمواكب في الشوارع ومعارض تجسد سيرة كربلاء.

تبدأ الشعائر بمجالس العزاء بتجمع أهالي البلدتين في المساجد والحسينيات لإحياء هذه الذكرى المؤثرة التي تمزج ما بين الحزن والمواساة.

وعلى الرغم من التهديدات المستمرة من المسلحين المتواجدين في المنطقة، إلا أن أهالي البلدتين يتمسكون بتقاليدهم وعاداتهم ويحيون ذكرى عاشوراء بكل شجاعة واصرار مؤكدين ان الحسين (ع) هو رمز للصمود والتحدي في وجه الظروف الصعبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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