سوريا: أهالي نبّل والزهراء يحيون الشعائر الحسينية رغم تهديدات المسلحين

العالم - خاص بالعالم

تحي بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب بشعائر عاشوراء خاصة تحكي قصة الإمام الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه، الذين استشهدوا في معركة كربلاء برفع الراية الحسينية والمواكب في الشوارع ومعارض تجسد سيرة كربلاء.

تبدأ الشعائر بمجالس العزاء بتجمع أهالي البلدتين في المساجد والحسينيات لإحياء هذه الذكرى المؤثرة التي تمزج ما بين الحزن والمواساة.

وعلى الرغم من التهديدات المستمرة من المسلحين المتواجدين في المنطقة، إلا أن أهالي البلدتين يتمسكون بتقاليدهم وعاداتهم ويحيون ذكرى عاشوراء بكل شجاعة واصرار مؤكدين ان الحسين (ع) هو رمز للصمود والتحدي في وجه الظروف الصعبة.

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