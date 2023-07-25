الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-07-2023

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 25-07-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-07-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-07-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-07-2023

إجتماع ثلاثي 'روسي أذربيجاني أرميني' لبحث مستجدات 'قره باغ' في موسكو

مباحاث ثنائية إيرانية كازاخية لحماية بيئة بحر قزوين

فور انتصابه!.. وزير خارجية الصين الجديد يزور تركيا غدا

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. تكرار الإساءة للمقدسات..عمل فردي أم تخطيط مدروس؟