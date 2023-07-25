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الهلال الأحمر الإيراني ينشىء مراكز طبية في طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان

الهلال الأحمر الإيراني ينشىء مراكز طبية في طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول في جمعية الهلال الأحمر الإیرانية، أن هذه الجمعیة ستقوم بإنشاء مراكز طبية جدیدة في طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان قريباً.

العالم - إيران

وقال "بیمان نامدار" مساعد رئيس الجمعية للشؤون الصحية والعلاجية، الیوم الثلاثاء، إن "المراكز الصحية والعلاجية التي سيتم انشاؤها في الدول الثلاث، ستدار ذاتيا، وستقدم الخدمات المختلفة في منطقة آسيا الوسطى، بناء على الرسالة الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر بجمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف "نامدار" أن إنشاء المراكز الطبية في دول طاجيكستان وقرغيزيا وأوزبكستان، يساهم بشكل ملفت في توسيع الدبلوماسية الصحية للجمهورية الإسلامية.

ومضى هذا المسؤول إلى القول إن "هكذا نشاطات تأتي في إطار السياسة الخارجية للحكومة الحالية في إيران، والمتمثلة في تطویر العلاقات مع دول الجوار ودول منطقة آسيا الوسطى".

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الهلال الأحمر الإيراني ينشىء مراكز طبية في طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان