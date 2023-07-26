المبعوث الفرنسي يزور بيروت وسط ترحيب بعض القوى اللبنانية

العالم - خاص بالعالم

لودريان الذي يحمل معه مقترحات تتقاطع مع نتائج اجتماع الخماسية الدولية في الدوحة استهل لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كما والتقى بالقوى السياسية والنيابية المعنية بالاستحقاق الرئاسي.

الاوساط النيابية اعتبرت ان الحوار الداخلي يمثل الطريق الاقرب لسد الشغور الرئاسي بعيد ان اي تجاذابات او تدخلات خارجية.

زيارة المبعوث الفرنسي تتزامن مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ظل استفحال الازمة المالية وانعكاسها على الواقع المعيشي.

هذا في وقت تتجه فيه حكومة تصريف الاعمال الى تعيين حاكم جديد في حال تامم نصاب الجلسة الوزارية الخميس الجاري .

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