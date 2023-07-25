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17 عملا مقاوما في غضون 24 ساعة بالضفة

17 عملا مقاوما في غضون 24 ساعة بالضفة
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 17 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين إطلاق نار وإحراق مركبات المستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة وتصدٍ لاعتداءات المستوطنين، أدّت لأربع إصابات في صفوف جنود الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 4 عمليات إطلاق نار وحالتي تصدٍ للمستوطنين وحالة إحراق مركبات للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة و9 مواجهات تخللها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وأطلق المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في بلدة حوارة وجبل جرزيم والسامري بنابلس، واندلعت مواجهات في عدّة مناطق بالمدينة في كل من بوابة الطور وبيت فوريك ومخيم عسكر وحوارة وبيتا.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة وأحرقوا مركبة للمستوطنين في جنوب الخليل، كما تصدّى الشبان للمستوطنين في عزون وألقوا الحجارة تجاه قوات الاحتلال.

وأصيب 4 مستوطنين جراء هجوم الشبان على حافلة صهيونية بالحجارة والعصي أثناء دخولها أطراف بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما أطلق المقاومون النار تجاه طيران الاستطلاع في جنين.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات في المزرعة الغربية والنبي صالح ونعلين في رام الله، تخللها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

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