نتنياهو وتجاوز الخطوط الحمراء للعلاقة مع واشنطن

العالم – في البيت الابيض

لكن في الشارع، الآراء تختلف. حيث الخوف من تحول الكيان إلى ساحة صراع داخلي وحرب أهلية، بعدما كان الجميع متفقون على تحويل عنصريتهم وعنفهم باتجاه الفلسطيني.



وسط كل هذا تبرز العلاقة المتوترة بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن عاملا محوريا في موقف واشنطن مما يجري من تحولات إسرائيلية سياسية بتبعات اجتماعية وأمنية.



في المقابل، يسير نتنياهو المتماهي مع رؤية إدارة ترامب والجمهوريين، ضد تيار مشروع إدارة بايدن والديمقراطيين في المنطقة، حيث لا مكان للحكومة الإسرائيلية الحالية



والمشروع الأميركي المبني على تهدئة تريح واشنطن في مواجهتها مع الصين وروسيا، يعتمد على وجود مثل حكومة يئير لبيد، ما قد يستدعي تدخلا أميركيا مباشرا لإعادة مثل هذه الحكومة وإخراج نتنياهو من المشهد السياسي.



من التعليقات حول العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو لدينا تعليق من 'كلسي كوندلي'. الولايات المتحدة تقدم مليارات الدولارات 'لإسرائيل' بينما هي تسقط هي في الأوتوقراطية، وتمارس الإرهاب بحق الفلسطينيين باستمرار. نتنياهو يتجاهل بايدن والمحتجين.



'سامنتا' دعت إلى التشدد مع بنيامين نتنياهو. ينبغي لبايدن وبلينكن إسقاط المطرقة على رأس نتنياهو. 'إسرائيل' هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية. حان الوقت لأن تقترن هذه المساعدات بشروط.



'ماتياس' شكك بقدرة بايدن على الضغط على نتنياهو. بايدن حذر من أن التعجيل بالتعديلات القضائية دون إجماع يمكن أن يقوض العلاقات بين الولايات المتحدة و'إسرائيل'. ولكن هل سيفعل بايدن أي شيء في مواجهة نتنياهو أو سيواصل سياسة 'الاسترضاء' التي نتبعها منذ عقود؟



كما استعرض البرنامج رسوما كثيرة ومن الرسوم الساخرة حول الموضوع فنتنياهو يقول أجرينا محادثة ممتازة أنا والرئيس بايدن. بايدن يبدو غاضبا من هذه الكذبة حيث نرى أنف نتنياهو يصبح أطول دلالة على الكذب



ورسما يظهر نتنياهو يجلس على كرسي رئاسة الوزراء ومن الخلف يظهر جو بايدن ويقو لهل أخرج من هنا، وعلى ما يبدو هذا ما تريده إدارة بايدن حاليا من حكومة نتنياهو.



في المقابل نرى في الرسم الأخير بايدن على شكل دجاجة ونتنياهو يرمي الحبوب له على الأرض وبايدن يتبعه دون أي اعتراض. اي ان نتنياهو سيأخذ من بايدن ما يريده في النهاية.

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