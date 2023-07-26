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شاهد..أكبر تجمع عزاء بمدينة زنجان في يوم العباس(ع)

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

تشهد مدينة زنجان الايرانية مسيرات حسنية حاشدة تحت عنوان يوم العباس في اليوم السابع من ايام محرم الحرام كل عام وتجتمع المواكب في نهاية مراسم العزاء امام حسينية الجامع الأعظم جنوبي المدينة لتشكل موكب عزاء موحد تم إدراجه كعاشر موروث معنوي في ايران

العالم - خاص بالعالم

إنه أكبر تجمع عزاء لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في مدينة الحماس والعطاء الحسيني، إنها زنجان الايرانية، حيث تزدحم المدينة بالمسيرات ومواكب العزاء التي تأتي من كل حدب وصوب متجهة نحو حسينية الجامع الأعظم جنوبي المدينة لتشكل موكب عزاء موحد تم إدراجه كعاشر موروث معنوي في ايران لإحياء يوم العباس عليه السلام.

مسيرات الحزن عمت الشوارع، وتوافد مئات الآلاف من المحبين إلى الساحة الرئيسة للمدينة، رافعين أكفهم في إشارة إلى يدي أبي الفضل العباس عليه السلام المقطوعتين في كربلاء تخليدا لوفاء وإخلاص باب الحوائج لأخيه الإمام الحسين عليه السلام ودفاعه عن حرمة أهل بيت النبوة في يوم يخصه الزنجانيون بأبي الفضل العباس عليه السلام.

تشهد هذه المراسم كل عام حضورا لافتا من داخل إيران وخارجها، يجتمعون الى جانب أهالي المدينة تحت خيمة عزاء واحدة، وتحت راية الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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