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آخر تفاصيل التفجير الإرهابي في منطقة السيدة زينب(ع) بريف دمشق

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في دمشق بوقوع انفجار في منطقة السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق ما أدى الى سقوط شهداء وجرحى جراء هذا الانفجار.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى وقوع الانفجار في منطقة ومزدحمه تعج بالزوار مع الخيم الموجودة من أجل تقديم الطعام والشراب لزائري السيدة زينب عليها السلام في اليوم التاسع من شهر محرم، حيث وقع الانفجار في هذا الشارع ما ادى الى سقوط جرحى وشهداء في تلك المنطقه التي تعج بالزوار، والتي اختارتها الجماعات الارهابيه للتفجير فيها.

ونوه مراسلنا الى أنه حتى هذه اللحظة لم يتبين طبيعة هذا الانفجار سواء أكان بسبب دراجة مفخخة او عبوة ناسفة مزروعة ضمن سيارة من نوع سابا، ويجري التحقيق حاليا حيث أنه بحسب الانباء الواردة أفادت بوقوع انفجار كبير في منطقه شارع كوع سودان وهو شارع مزدحم بالمارة ووصلت صور اولية لحادث التفجير في المنطقه تؤكد ان هذا الانفجار وقع بقرب من خيم العزاء وتقديم الخدمات الطعام والشراب للزوار في هذا الشارع المزدحم.

وكان قد أصيب مدنيان بتفجير إرهابي عبر دراجة نارية في منطقة السيدة زينب، بريف دمشق، وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن دراجة نارية مفخخة انفجرت ظهر اليوم في منطقة السيدة زينب(ع) جنوب دمشق، أثناء مرور إحدى سيارات النقل العام وإن سيارات الإسعاف حضرت على الفور إلى المكان، وتم إسعاف المصابين إلى المشفى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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