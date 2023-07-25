البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة

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وقال البنتاغون في بيان إن "حزمة المساعدات العسكرية المعلنة اليوم، هي لمساعدة أوكرانيا على مواجهة روسيا".

وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة تشمل أسلحة وذخائر، بينها ذخائر لمنظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ناسامز"، ومنظومة الدفاع الجوي المحمولة "ستينغر"، ومنظومة الصواريخ المضادة للدروع "جافلين".

وأفاد البيان بأن الحزمة تشمل أيضا ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس"، وذخائر لمنظومات مدفعية أخرى، و32 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر"، وطائرات مسيرة من طرازي "هورنيت" و"هيدرا-70"، وقطع غيار ومعدات أخرى.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.