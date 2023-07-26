رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة ’روسيا-إفريقيا’ الثانية

العالم - افریقیا

وأكد بيكانتوف لوكالة "سبوتنيك" أن هناك خططًا لإجراء لقاء على أعلى مستوى ومشاركة الرئيس تواديرا في فعاليات أخرى مع رؤساء دول أخرى.

ولفت السفير الروسي إلى أنه من المتوقع وصول الرئيس تواديرا إلى روسيا اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الأفريقية ستنطلق في بطرسبرغ من 26 يوليو وحتى 29 يوليو/ تموز الحالي.

تعتبر القمة الروسية الأفريقية حدثاً رئيسياً وكبيراً في العلاقات بين روسيا وأفريقيا. يهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

تهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.

سيكون المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثاً فريداً من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، وسيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل.

يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت في أكتوبر عام 2019 في مدينة سوتشي الروسية.