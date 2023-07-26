الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة ’روسيا-إفريقيا’ الثانية

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة ’روسيا-إفريقيا’ الثانية
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية فوستن-أركانج تواديرا يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية.

العالم - افریقیا

وأكد بيكانتوف لوكالة "سبوتنيك" أن هناك خططًا لإجراء لقاء على أعلى مستوى ومشاركة الرئيس تواديرا في فعاليات أخرى مع رؤساء دول أخرى.

ولفت السفير الروسي إلى أنه من المتوقع وصول الرئيس تواديرا إلى روسيا اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الأفريقية ستنطلق في بطرسبرغ من 26 يوليو وحتى 29 يوليو/ تموز الحالي.

تعتبر القمة الروسية الأفريقية حدثاً رئيسياً وكبيراً في العلاقات بين روسيا وأفريقيا. يهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

تهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.

سيكون المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثاً فريداً من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، وسيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل.

يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت في أكتوبر عام 2019 في مدينة سوتشي الروسية.

روابط ذات صلة

مؤتمر بريكس يدعو لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

روسيا تستعد لفتح سفارات في كل الدول الإفريقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة ’روسيا-إفريقيا’ الثانية

العميد رادان: سيستان وبلوشستان لن تكون ملاذا آمنا للارهابيين

وزیر الدفاع: قواتنا المسلحة على الحدود مجهزة بكامل المعدات

بدء توافد الزعماء الأفارقة إلى بطرسبورغ لحضور قمة ’روسيا – إفريقيا’

شاهد بالفيديو.. الرياضيون المسلمون ومقاطعة الكيان

كيف تكاملت قوة الردع الايرانية مع الكشف عن صاروخ "ابومهدي"؟