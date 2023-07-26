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الرياضيون المسلمون ومقاطعة الكيان

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

في تطور له دلالات عميقة انسحب المنتخب العراقي من بطولة دولية رفضاً لمواجهة لاعبين "اسرائيليين".

القرعة وضعت لاعبين عراقيين مقابل منافسين من الكيان في بطولة العالم للمبارزة بميلانو بإيطاليا.

الموقف عكس عمق رفض العراق رسمياً وشعبياً لأي صلة بالكيان وتعاطفاً عميقاً مع الشعب الفلسطيني.

مقاطعة المسابقات الرياضية التي يشارك الكيان فيها تجسد رفض الوجدان العربي والاسلامي لوجوده.

ومن ايران رفض لاعب الجودو الايراني آرش ميراسماعيلي عام 2015، مواجهة اللاعب الاسرائيلي وانسحب من البطولة الدولية.

وفي عام 2010 رفض منتخب ايران لكرة الطاولة اللعب مع منتخب الكيان ببطولة لوكسمبورغ الدولية.

وايضاً في عام 2010 رفض منتخب ايران للشباب للكرة الطائرة مواجهة منتخب الكيان بسباق بورودنيوني الدولي.

اما السباحة السورية بيان جمعة، فقد انسحبت من سباق دورة الالعاب الصيفية الدولية رفضاً لمواجهة المناسفة الاسرائيلية.

ورفض البطل الجزائري زكريا شنوف منازلة منافس اسرائيلي بسباق التايكواندو في ألعاب عام 2011.

وفي نفس العام انسحت الرياضية الجزائرية مريم موسی من كأس العالم لمصارعة الجودو في روما رفضاً لمواجهة منافسة اسرائيلية.

وفي عام 2019 انسحب الرياضيان اللبنانيان ناصيف إلياس وعزالدين شرف من سباقين للجودو رفضاً لمواجهة منافسان اسرائيليان.

ومن الاردن، رفض بطل الكيك بوكسينغ محمد عبده، منازلة منافسه الاسرائيلي ببطولة برلين في عام 2010.

اما التونسي صادوق خلقي فقد انسحب عام 2001 رفضاً لمواجهة منافس اسرائيلي في بطولية دولية للجودو.

وفي عام 2021، انسحب بطل الجودو محمد عبدالرسول من الالعاب الأولمبية رفضاً لمواجهة منافس اسرائيلي.

الأمثلة كثيرة جداً وتعكس بمجملها عمق تأييد شعوب الأمة الاسلامية للقضية الفلسطينية.

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