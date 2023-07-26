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السويد؛ دولة حرب ضد الاسلام والمسلمين

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أسقطت السويد كل الخطوط الدينية الحمر في لعبة حرية الرأي والتعبير، فعلی الرغم من الاساءة التي تعرض لها مليارا مسلم حول العالم بعد التعرض لكتابهم المقدس، تصر بلاد الحريات المزيفة مجدداً علی فتح نافذة جنونها في وجه المقدسات الاسلامية وسط تأكيد من ستوكهولم انها لن تمنع افعال كهذه تحت حجج ترمی علی ظهر الحريات.

العالم - انقلاب الصورة

وحذر الأمين العام لحزب الله لبنان ان استمرار السويد في هذا المسار، سوف يصنف حكومة السويد كدولة محاربة للإسلام والمسلمين ناصحاً اياها ان تستشير وتسأل ما معنی ان تصنف دولة محاربة للاسلام مؤكداً ان هذا خطاب عالي اللهجة جداً وأكبر من فتوی انزال أشد العقوبات بحق الشخص الذي قام بحرق القرآن.

وتقدم المواطن السوري أحمد علوش بطلب لحرق التوراة والإنجيل في السويد دون ان يتلقی ان موافقة علی طلب المظاهرة او الموافقة علی حرق هذين الكتابين.

وأكد انه قدم الطلب لإثبات ازدواجية معايير الحكومة في السويد وأوضح انه لم يكن بصدد حرق الكتب المقدسة بل كان يريد اثبات ازدواجية المعايير في السويد، مبيناً ان الاسلام يفرض علی المسلمين احترام الاخرين.

وفي السياق نفسه، أحرقت المدوّنة العراقية أشكي ناز - التي تحمل الجنسية السويدية - جواز سفرها السويدي، تنديداً بسماح السلطات للاجئ عراقي بالإساءة إلى الدين الإسلامي وتدنيس المصحف الشريف مرتين خلال الفترة القصيرة الماضية.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على منصتها في تيك توك، إن "القرآن الذي سمحت الشرطة بحرقه يسوى دولتكم، واليوم أنا أحرق جوازكم وما أتشرف بحياتي أزور هذه الدولة من جديد".

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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