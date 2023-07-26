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’روساتوم’ تنهي بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم في تنزانيا

’روساتوم’ تنهي بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم في تنزانيا
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال السفير الروسي في تنزانيا، أندريه أفيتيسيان، اليوم الأربعاء، إن إحدى الشركات التابعة لشركة روساتوم النووية الروسية تنهي بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم في تنزانيا، وستنتقل في السنوات القادمة إلى مستوى صناعي جاد لاستخراج ومعالجة اليورانيوم.

العالم - روسيا

وقال أفيتيسيان لوكالة "سبوتنيك": "تدير الشركة التابعة لروساتوم، مانترا، مشروعاً لاستخراج اليورانيوم في تنزانيا. وعلى ما أعلم، يتم الآن الانتهاء من بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم، وفي الشهور القادمة، أعتقد أننا سنسمع عن بدء تشغيل هذا المشروع النموذجي الصغير".

وأضاف: "في السنوات القادمة، إذا تطورت بنجاح، ستنتقل الشركة إلى مستوى صناعي جاد لاستخراج ومعالجة اليورانيوم".

وذكرت روساتوم لوكالة "سبوتنيك" قبل قمة روسيا-أفريقيا الثانية المقررة في 27 و28 يوليو/ تموز في سان بطرسبرغ، أن الشركة تخطط للبدء في استخراج ومعالجة خام اليورانيوم في تنزانيا في الفترة من 2023 إلى 2025.

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