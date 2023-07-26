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رئيس الوزراء العراقي يشارك في مجلس العزاء الحسيني الذي اقامه نوري المالكي في بغداد + صورة

رئيس الوزراء العراقي يشارك في مجلس العزاء الحسيني الذي اقامه نوري المالكي في بغداد + صورة
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

شارك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مجلس العزاء الحسيني الذي اقامه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ببغداد.

العالم - العراق

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