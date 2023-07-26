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عزاء الإمام الحسين (ع) في باكستان يتحدی الإرهاب

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

يجتمع محبو أهل البيت عليهم السلام في باكستان في عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين لإحياء ذكرى استشهاده رغم الإرهاب الذي يهدد إقامة الشعائر الحسينية في البلاد.

العالم - باكستان

أيام عزاء حداد تعيشها باكستان، وتتشح بالسواد حزناً على سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام في ذكرى استشهاده؛ مجالس العزاء ومواكب اللطم والرثاء، ابرز ما يميز شهر محرم الحرام الذي يحييه الباكستانيون بمشاركات غفيرة.

وقال أحد المشارکين في العزاء:"كل ما نملك هو بفضل الثورة الحسينية الخالدة، هي اكسير الحياة الذي نعيش بفضله، لهذا السبب احرص على توريث تعاليم وعطاءات كربلاء لأولادي فهي زادهم في الدنيا والآخرة".

رغم المخاطر الأمنية والإرهاب الذي يتقفى أثر من يحمل راية سيدالشهداء عليه السلام، يصر الباكستانيون على احياء المناسبة بحماس منقطع النظير، وليكون الشعار "لبيك يا حسين ولو زهقت دونك الأرواح".

وقال ولاية علي وهو أحد المشاركين في العزاء:"التكفير لم يرعبنا يوماً خاصة عندما يتعلق الأمر بسيد الشهداء عليه السلام، وهل هناك من شيء ألذ من الشهادة على درب من نحب، كيف واذا كان المعشوق آل بيت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم.

وقال محمد وهو طفل باکستاني مشارك في العزاء:"آتي مع جدتي يوميا الى هنا ولا نخاف شي، لأننا كما تقول جدتي لا ننشر الى الحب والإنسانية".

الى جانب الشعائر الحسينية التي يشارك فيها جميع محبي اهل البيت عليهم السلام من كل الطوائف والعرقيات، تقام أيضاً المؤتمرات والندوات العلمية لتجتمع العبرة مع العبرة لتلقف دروس كربلاء وتطبيقها في عصرنا الحالي، وكل ذلك تحت مظلة سيد الشهداء عليه السلام.

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شاهد بالفيديو.. عزاء الإمام الحسين (ع) في باكستان يتحدی الإرهاب

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