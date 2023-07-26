العميد رضائي: العدو يستهدف قوى الأمن الداخلي لأنها خط الدفاع الأول

العالم - ايران

وقال العميد رضائي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان غرف الفكر التي تقود الفتن وحماة الارهاب في الداخل والخارج يريدون بث اليأس في اوساطنا لكن عمليات الاغتيال العمياء ستؤدي الى فرض مزيد من العزلة على اعداء الشعب والثورة.

وشدد العميد رضائي ان عملية اغتيال كوادر شرطة الطرق في محافظة سيستان وبلوشستان مؤخرا كان اغتيالا أعمى ويجب التصدي لهؤلاء العملاء المأجورين الذين هم مجرد ادوات بيد مشعلي الفتن.

وشدد العميد رضائي ان قوى الامن الداخلي تطارد هؤلاء الارهابيين وحماتهم ولن تتنازل عن قطرة من دماء شهدائها.