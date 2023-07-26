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تايوان تجري تدريبات عسكرية تحاكي صد هجوم على مطارها الدولي الرئيسي

تايوان تجري تدريبات عسكرية تحاكي صد هجوم على مطارها الدولي الرئيسي
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أجرت تايوان، اليوم الأربعاء، لأول مرة تدريبات عسكرية في أكثر مطاراتها الدولية ازدحامًا، تحاكي سيناريو التصدي لهجوم معادي ومنع السيطرة عليه.

العالم - أسيا و الباسفيك

ونقلت قناة "NHK"، عن وزارة الدفاع التايوانية، قولها إن المناورات جرت في مطار تايوان الدولي وتعتبر جزءا من التدريبات العسكرية السنوية الواسعة النطاق في تايوان، التي تُجرى من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة المقبل.

وأضافت أن هذا هو أول تدريب من نوعه في مطار تايوان، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المطار خلال التدريبات التي استمرت قرابة نصف ساعة.

وأوضحت الدفاع التايوانية أن التدريبات تمت بمشاركة 6 طائرات هليكوبتر، بينها طائرات من طراز "أباتشي" الهجومية ونحو 180 جنديا لمحاكاة صد قوة من العدو سيطرت على منشآت المراقبة الجوية في المطار.

ثم شن الجانب التايواني هجوما مضادا واستعاد السيطرة عليها.

يُنظر إلى مطار تايوان الدولي على أنه هدف محتمل للجيش الصيني، حيث يقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من ساحل مضيق تايوان ونحو 30 كيلومترًا من وسط تايبيه، حيث يقع المقر الرئاسي.

وكانت الصين قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس/ آب 2022.

يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

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تايوان تجري تدريبات عسكرية تحاكي صد هجوم على مطارها الدولي الرئيسي

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