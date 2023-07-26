شاهد.. موجات الحر و الحرائق تجتاح أنحاء العالم

العالم - حوادث

وفي دول شمال أفريقيا تجتاح موجة حر كبيرة، ومنها تونس، التي شهدت موجة حر شديدة منذ بداية الشهر الجاري، بلغت ذروتها 50 درجة مئوية في بعض بلدات تونس، واجتاحت فيها الحرائق مساحات من الغابات، وأجبرت مئات العائلات على الفرار.

وتواصل فرق الإطفاء جهودها في تونس، للسيطرة على حريق هائل في طبرقة وجبل ملولة بولاية جندوبة غربي البلاد، ومناطق أخرى، وللحيلولة دون اتساعها، إثر ارتفاع قياسي وغيرمسبوق لدرجات الحرارة.

أما في الجزائر، فقد ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر تمكنت من احتواء حرائق استعرت في غاباتها منذ الاثنين، وأودت بحياة اربعة وثلاثين شخصا على الأقل، بينهم عشرة جنود، وأجبرت أكثر من ألف وخمسمئة شخص على إخلاء منازلهم، فضلا عن تضرر غابات ومحاصيل زراعية.

دول أوروبا ليست أفضل حالاً، وهي أيضاً تعاني من تداعيات أزمة المناخ من الحرائق العنيفة. في إيطاليا على سبيل المثال، ضربت موجة من الطقس السيء جميع أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب.

وتكافح جزيرة صقلية حرائق الغابات بعد أسابيع من درجات حرارة قياسية، حيث تم تسجيل درجات حرارة تقترب من الخمسين درجة مئوية في منطقة كاتانيا في الايام الماضية.

وحذرت وسائل الإعلام المحلية من أن الحراق تحيط بمدينة باليرمو.

وتسببت الحرائق في سقوط قتلى في المناطق جنوب إيطاليا، وأشارت وسائل إعلام محلية الی العثور على جثتين مفحمتين في منزل قرب مطار باليرمو.

يأتي هذا بينما تعاني المناطق الشمالية من ايطاليا من وضع مختلف حيث اقتلعت العواصف العنيفة والرياح العاتية الأشجار ورفعت الأسقف عن المباني. وفي بعض الأماكن، ألحق هطول الثلج أضرارا بالسيارات ودمر المحاصيل الزراعية.

الوضع هذا وصفه المسؤولون بأصعب الأيام في تاريخ إيطاليا منذ عشر سنوات.

وفي اليونان التي تسعى لاخماد الحرائق في الغابات وفي جزيرة رودس منذ أيام، حذَّر رئيس الوزراء اليوناني، من صيف صعب تمر به البلاد التي تعاني من تداعيات أزمة المناخ، من الحرائق العنيفة التي اندلعت بسبب موجة الحر والرياح التي اجتاحت قسماً من البلاد، متوقعاً أن يكون الوضع أسوأ في المستقبل مع درجات حرارة أعلى ومزيد من الجفاف ورياح أقوى.