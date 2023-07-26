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شهيد فلسطيني وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العين بنابلس

شهيد فلسطيني وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العين بنابلس
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء ، عن استشهاد شاب متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين بمدينة نابلس، خلال محاصرة أحد المنازل واعتقال أحد المقاومين.

العالم - فلسطين

وبينت وزارة الصحة: أن الشهيد هو محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، وكانت إصابته برصاصة مباشرة في الصدر.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور البسيوني بعد إصابته في القدم برصاص الاحتلال في مخيم العين في نابلس ونفاذ ذخيرته خلال مقاومته لقوات الاحتلال .

وحاصرت قوات الاحتلال"الإسرائيلي" أحد المنازل في مخيم العين بنابلس، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه بعد محاصرة منزله ، وسط تهديدات بتفجير المنزل .

وقال الهلال الأحمر: إن مواطناً قد أصيب بجراح خطيرة خلال اقتحانم قوات الاحتلال لمخيم العين بنايلس ، بالإضافة إلى إصابة سيدة في المكان.

وقالت سرايا سرايا القدس - كتيبة نابلس : إن المجاهدين اكتشفوا أمر قوة خاصة في مخيم العين واستهدفوهم بصليات كثيفة من الرصاص.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم العين بالتزامن مع محاصرة أحد المنازل.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الاسعاف من التقدم نحو مخيم العين، وتفرضاً حصارا على المنطقة ووتنشر قناصتها على أسطح المنازل.

وزعم الاحتلال اعتقال المطارد المحاصر في مخيم العين بنابلس ، قبل انسحابه من المخيم .

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شهيد فلسطيني وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العين بنابلس

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