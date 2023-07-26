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لقاء يجمع هنية وعباس في أنقرة

لقاء يجمع هنية وعباس في أنقرة
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

بحث وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع وفد السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في العاصمة التركية أنقرة، سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة.

العالم - فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إنّ اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

واتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة.

وقال بدران، إن حماس أكدت أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية.

وتابع: “أكدنا أنه لا بد أن تتناسب مخرجات اجتماع الأمناء العامين مع طموحات وآمال شعبنا، ولذلك مطلوب التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه”.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان مع الوفد الفلسطيني بحضور كل من رئيس حركة حماس إسماعيل هنية والرئيس محمود عباس في العاصمة أنقرة.

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