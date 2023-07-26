السفير الإيراني الجديد لدى صوفيا يقدم اوراق اعتماده لرئيس بلغاريا

العالم- ايران

وأصبح "علي رضا إيروش" مؤخرًا سفيرا لجمهورية إيران الإسلامية في بلغاريا ليحل محل "سيد محمد جواد رسولي محلاتي".

وكان ايروش سفيرا لايران في المجر ، والقنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في حيدر أباد بالهند وأيضًا في شنغهاي ، والمدير العام للتعليم وتنمية الموارد البشرية بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ونائب المدير العام للشؤون البشرية.

كان رسولي محلاتي مسؤولاً عن السفارة الإيرانية في صوفيا منذ عام 2017.

وفي تصريح له ، وصف إيروش بلغاريا بأنها حدود الدخول الى أوروبا وأضاف: من خلال معالجة بعض المنتجات ، من الممكن دخول السوق البلغاري.

والتقى سفير إيران الجديد في صوفيا بوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قبل فترة قبل مغادرته متوجهاً إلى مقر عمله.

وأشار أمير عبداللهيان في هذا الاجتماع إلى أهمية توسيع العلاقات مع دول أوروبا الشرقية ، لا سيما بالنظر إلى موقع بلغاريا وطريق الترانزيت ، وأكد على بذل الجهود لتوسيع العلاقات مع هذا البلد في جميع المجالات ، وخاصة تعزيز التعاون الاقتصادي.

وسافرت السيدة فاليسلافا بتروفا ، نائبة وزير خارجية بلغاريا ، إلى طهران العام الماضي والتقت بوزير الخارجية الايراني، وكذلك علي باقري ، نائب الخارجية للشؤون السياسية. كما التقت مهدي صفري نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية.

وفي اللقاء الاخير ، اعتبر صفري الطاقة كمجال مهم آخر للتعاون الثنائي وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للتعاون مع بلغاريا في هذا المجال.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وبلغاريا 185 مليون دولار في عام 2021 ، وزاد بأكثر من 30٪ مقارنة بالعام السابق له.

وبحث وزير الخارجية الايراني ونظيره البلغاري نيكولاي ميلكوف في اتصال هاتفي حول آخر التطورات والعلاقات الثنائية والدولية قبل عدة اشهر على اعتاب الذكرى الـ 125 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.