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سفير إيران في روما يزور جزيرة صقلية الايطالية ويبحث تطوير العلاقات

سفير إيران في روما يزور جزيرة صقلية الايطالية ويبحث تطوير العلاقات
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

زار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روما جزيرة "صقلية" بهدف بحث تطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران وإيطاليا.

العالم- ايران

وخلال هذه الزيارة ، التقى محمد رضا صبوري برئيس مجلس المحافظة غايتانو جالفانيو.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد في مدينة باليرمو ، وسط صقلية ، ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون البرلماني والثقافي والاقتصادي على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات .

كما اتفقا على إجراء التحقيقات اللازمة فيما يتعلق بتوفير التسهيلات لتجار البلدين ، بالنظر إلى الطاقات المتاحة والكامنة في هذه الجزيرة وبعض المحافظات الإيرانية في مجالات الزراعة والغذاء.

وكان من بين الاتفاقيات الأخرى التي أبرمها الطرفان في هذا الاجتماع بذل المزيد من الجهود واتخاذ الترتيبات لزيادة حضور التجار في المعارض الاقتصادية والتجارية للبلدين.

كما التقى صبوري بعدد من الرعايا الإيرانيين وبحث معهم عن كثب مشاكلهم وقضاياهم القنصلية.

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سفير إيران في روما يزور جزيرة صقلية الايطالية ويبحث تطوير العلاقات

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