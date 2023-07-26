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شقيق 'نتنياهو' يشكك في الصحة العقلية للرئيس الأمريكي

شقيق 'نتنياهو' يشكك في الصحة العقلية للرئيس الأمريكي
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

شكك شقيق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلاً إنه يعتقد أنه لم يفهم القضايا المطروحة في الجدل القضائي في الكيان، وذلك قبل أن يتراجع عن تصريحاته بعد ساعات.

العالم - الأميركيتان

وقال إيدو نتنياهو، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء، خلال مقابلة إذاعية بثها موقع “ريشيت بيت”، إن كبار المسؤولين الأمريكيين الآخرين مثل وزير الخارجية أنطوني بلينكين “على الأقل على دراية، وليس بايدن، ولا أعرف ما هي حالته العقلية”.

وأضاف أن “إدارة بايدن تستخدم قضية الإصلاح القضائي كذريعة” لعدم دعوة شقيقه إلى البيت الأبيض.

وبعد ذلك بساعات، سعى نتنياهو إلى التراجع عن تلك التصريحات، قائلاً إنه “لم ينجح في التعبير عن نفسه”.

وأكد “لا أشكك في الوضع العقلي للرئيس بايدن، وهو صديق عظيم لإسرائيل”.

وانتقدت الولايات المتحدة تل أبيب، الإثنين، بعد حصول حكومتها اليمينية المتشددة على إقرار البرلمان بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل بعد أشهر من الاحتجاجات.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن “الرئيس بايدن عبر في العلن وفي الجلسات الخاصة عن رأيه بأنه لتحظى التغيرات الكبرى في أي ديمقراطية بالاستمرارية، يجب أن تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق”، موضحا أن “من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية جدا ضئيلة”.

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شقيق 'نتنياهو' يشكك في الصحة العقلية للرئيس الأمريكي