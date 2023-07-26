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الدنمارك تدين بشدة أي عمل من شأنه الإساءة للقرآن الكريم

الدنمارك تدين بشدة أي عمل من شأنه الإساءة للقرآن الكريم
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

ندد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن بأي عمل من شأنه الاساءة للقرآن الكريم وإستغلال حرية التعبير ، قائلاً: لا ينبغي اعتبار هؤلاء القلائل ممثلين للشعب الدنماركي.

العالم- ايران

وفي أعقاب الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية في الدنمارك ، أجرى وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان يوم الأربعاء.

وأعرب وزير خارجية الدنمارك في هذه المكالمة عن أسفه لإهانة القرآن الكريم وقال: إن الدنمارك تدين بشدة أي عمل من شأنه الاساءة للقرآن الكريم.

وأوضح راسموسن: على الرغم من أن الدعامة الأساسية للدستور الدنماركي هي حرية التعبير والدين والمسيرات السلمية ، إلا أن البعض يستغل ذلك ، ونحن نعتبر ذلك أمرا غير مقبولا.

وأضاف وزير خارجية الدنمارك: لا ينبغي اعتبار هؤلاء القلائل ممثلين للشعب الدنماركي.

ووصف وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان ، المبادرة الدنماركية في الاتصال هاتفيا وموقف الحكومة الدنماركية في إدانة هذا العمل بالمهم وشدد على ضرورة معاقبة من يهين القرآن.

واستنكر وزير الخارجية التطاول الأخير على الكتاب السماوي القرآن الكريم قائلاً: إن حرية التعبير ليست مقولة يجري في اطارها استهداف القيم الدينية والتطاول عليها وبناء على ذلك ، فإن تكرار مثل هذه الأعمال السخيفة والمهينة ، التي تذكر بعصر الجهل ، مدان بأقوى لهجة ممكنة.

يتبع...

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