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مراسل العالم ينقل أجواء إحياء مراسم عاشوراء في مدينة مشهد المقدسة

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من مدينة مشهد المقدسة، بأن مواكب العزاء دخلت منذ الأيام الاولى وصولا الى ذروة العزاء في هذا اليوم ويوم عاشوراء غدا حيث تدخل مواكب العزاء الى الروضة الرضوية والى الصحون والى الشوارع المتاخمة للحرم الرضوي الشريف.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن صبيحة اليوم وفي اليوم التاسع من محرم قد دخلت مواكب كبيرة من ارجاء المدينة الى العتبة الرضوية الشريفة لتقديم العزاء لصاحب المقام انيس النفوس وشمس الشموس الامام الرضا عليه السلام، حيث ان مساء اليوم بعد صلاتي المغرب والعشاء سوف تقام مراسم العزاء في العتبة الرضوية بمشاركه وحضور سدنة العتبة الرضوية وعدد كبير من خدمات الامام الرضا عليهم السلام.

ويشارك ملايين الإيرانيين في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في التاسع من شهر محرم الحرام عبر إقامة مجالس العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظات الإيرانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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